شفق نيوز تنفرد بتفاصيل "جديدة" عن جريمة العامرية: الجاني سويدي الجنسية

2024-01-08 20:54:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف مصدر أمني يوم الاثنين، عن تفاصيل جريمة القتل الي حدثت في وقت سابق من اليوم.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أنه "في تمام الساعة الثالثة والنصف من ظهر اليوم الاثنين حدثت جريمة قتل ضمن منطقة العامرية غربي العاصمة بغداد، وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل للتحقيق وإلقاء القبض على الجاني، حيث تبين مقتل المدعو (م.م.ع) مواطن عراقي يسكن في بغداد تولد 1989".

وأضاف أنه "تم القبض على القاتل من قبل مفارز القوات الأمنية بعد محاولة الهروب، واتضح أن اسمه (ج. ب) مواطن سويدي الجنسية، لم تتضح إلى الأن تفاصيل ووقت دخوله العراق".

وأفاد مصدر أمني، في وقت سابق من يوم الاثنين، بمقتل مدني بنيران مسلح غربي العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مسلحاً يستقل دراجة نارية يعتقد انه عامل دليفري، فتح نيران سلاحه باتجاه عجلة مدنية ما ادى الى مقتل صاحب العجلة ضمن منطقة تقاطع العامرية غربي بغداد".

وأشار المصدر إلى أن "شرطة بغداد (الكرخ) تمكنت من القبض على القاتل ضمن تقاطع العامرية بعد مطاردته وتطويق المنطقة".