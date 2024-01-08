شمول منتسبي الدفاع بامتياز تتمتع به الداخلية (وثيقة)

2024-01-08 20:58:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلن عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية النائب ياسر اسكندر وتوت، اليوم الاثنين (8 كانون الثاني 2024)، موافقة رئاسة اركان الجيش على شمول ضباط ومراتب وزارة الدفاع باجازة 15 يوما سنويا، اسوة بمنتسبي الداخلية.

واظهرت وثيقة نشرها وتوت واطلعت عليها "بغداد اليوم"، مخاطبة الى معاون رئيس اركان الجيش للادرة، والذي وافق بدوره على منح ضباط ومراتب وزارة الدفاع اجازات اعتيادية لمدة 15 يوما سنويا اسوة بأقرانهم في وزارة الداخلية".



