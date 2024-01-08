رئيس الوزراء يجدد تأكيده أهمية التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية

2024-01-08 21:02:01 - المصدر: واع

بغداد - واعجدد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، تأكيده أهمية التكامل بين أداء السلطة التشريعية بمهامّها، والسلطة التنفيذية.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية،(واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، التقى في مدينة الناصرية، أعضاء مجلس النواب عن محافظة ذي قار".واستعرض رئيس الوزراء خلال اللقاء، "الخطوات والمشاريع التي خصصتها الحكومة ومضت بها، من أجل إحداث نقلة نوعية في الواقع الخدمي والاقتصادي للمحافظة، بمختلف أقضيتها ونواحيها، فضلاً عن المشاريع الجديدة التي جرى إطلاقها والإعلان عنها اليوم".وجدد السوداني، "تأكيده أهمية التكامل بين أداء السلطة التشريعية بمهامّها، والسلطة التنفيذية؛ من أجل تلبية تطلعات واحتياجات المواطنين واستكمال الضرورات الخدمية والاقتصادية والاجتماعية التي ثبتها البرنامج الحكومي".وأوضح البيان، أن "رئيس الوزراء استمع من السادة النواب، إلى أهمّ العقبات والتحديات التي تواجه تطوير أداء المؤسسات والدوائر الحكومية الخدمية في المحافظة".