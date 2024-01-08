2024-01-08 21:16:01 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشفت عضو مجلس محافظة كربلاء الجديد، إسراء النصراوي، يوم الاثنين، عن تفاصيل موعد عقد أول جلسة للمجلس.

وذكرت النصراوي لوكالة شفق نيوز، أن "مجلس المفوضين من المتوقع أن يصدق نتائج انتخابات مجالس المحافظات المحلية يوم غد الثلاثاء"، لافتة إلى أن "كتلة (إبداع كربلاء) ثبت وبشكل رسمي حصولها على 7 مقاعد في مجلس كربلاء الجديد من أصل 13 مقعداً".

وأضافت أن "التوافقات السياسية تشير بشكل جيد جدا نحو بقاء نصيف جاسم الخطابي، بمنصبه كمحافظ مقبل لكربلاء"، مبينة أن "عقد أول جلسة لمجلس كربلاء سيكون الأسبوع الحالي، بعد تصديق نتائج الانتخابات مباشرة، للمضي قدماً بأعماله المناطة به خدمة لمدينة كربلاء وأهلها".

وأجريت انتخابات مجالس المحافظات والأقضية، يوم 18 كانون الأول 2023، وأفرزت النتائج النهائية، تصدر قوائم محافظي كربلاء نصيف الخطابي، وواسط محمد المياحي، والبصرة أسعد العيداني، في محافظاتهم.

هذا وكانت انتخابات مجالس المحافظات قد شهدت نسبة مقاطعة كبيرة، إذ قالت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أن نسب التصويت بلغت 41%، اي مشاركة اكثر من 6 ملايين ناخب فقط، من إجمالي 16 مليوناً يحق لهم الإدلاء بصوتهم.

ويقول الإطار التنسيقي، إنه الكتلة الأكثر حصداً للمقاعد في جميع المحافظات، وإن تشكيل الحكومات المحلية، أمر حصري له، وإنه يسير باتجاه عدم التجديد لجميع المحافظين الحاليين.