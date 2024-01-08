منتسب بالداخلية وشقيقته ينهيان حياتهما داخل منزلهما في شارع فلسطين (فيديو)

2024-01-08 21:29:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أفاد مصدر أمني، مساء اليوم الإثنين (8 كانون الثاني 2024)، بانتحار منتسب في وزارة الداخلية وشقيقته داخل منزلهما شرق العاصمة بغداد.

وذكر المصدر لـ"بغداد اليوم"، انه "وضمن شارع فلسطين وردت معلومات بوجود حادث قتل، وتوجهت قوة أمنية الى المكان وعثرت على شخص تولد ١٩٧٥ منتحر بأسلوب الشنق مستخدما حبل معلق بالسقف واتضح انه يعمل منتسبا في الداخلية".

ولفت الى انه "واثناء تفتيش الدار وعثر على جثة فتاة مقتولة دار إحدى الغرف وبجانبها سلاح نوع (مسدس) يعود لشقيقها المنتسب" مشيرا الى، انه "وبعد تدقيق المستمسكات اتضحت انها شقيقة المنتسب".

وأكد المصدر "فتح تحقيق بالحادث لمعرفة ملابساته اذا كان المنتسب هو من قتل شقيقته وبعدها انتحر او نفذا عملية الانتحار بالاتفاق".

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