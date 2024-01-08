2024-01-08 21:36:18 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم-ترجمة

أكدت شبكة فووكس الامريكية اليوم الاثنين (8 كانون الثاني 2024)، ان أوضاع الولايات المتحدة في العراق "تغيرت بشكل جذري" عقب عملية اغتيال القيادي في حركة النجباء مشتاق جواد كاظم، وباتت تواجه "تبعات شديدة".

وأوضحت الشبكة في تقرير ترجمته "بغداد اليوم"، ان "موقف رئيس الوزراء محمد شياع السوداني والحكومة في بغداد تغير من محاولة موازنة الأمور داخل البلاد بين الولايات المتحدة والفصائل، الى العمل على تقليل تحركاتها"، مؤكدة ان "المرحلة القادمة وحتى ان لم تشهد خروج القوات الامريكية كما دعا السوداني فانها ستمثل "مرحلة تراجع غير مسبوق في النفوذ يحد من صلاحيات ونفوذ الولايات المتحدة ويقيد من تحركاتها داخل العراق"، بحسب وصفها.

وتابعت أن "الولايات المتحدة باتت على علم بان تنفيذ الاغتيال لم يؤدِ الى تقليل التوتر او الهجمات على قواعدها العسكرية في البلاد، بل اتى بنتيجة عكسية من المتوقع ان تظهر خلال الفترة المقبلة وتشهد تصاعدا في حدة وطبيعة تلك الهجمات"، مشددة على ان "واشنطن خسرت حظوتها الان لدى بغداد نتيجة لعملية الاغتيال التي تراها حكومة السوداني استهدافا للسيادة العراقية".

يشار الى ان السوداني اعلن عن نيته "اخراج" القوات الامريكية من العراق وانهاء مهمتها الحالية المقتصرة على تقديم المشورة والدعم للقوات العراقية ضد تنظيم داعش الإرهابي، حيث مثلت عملية الاغتيال تجاوزا على تلك الحدود، بحسب الشبكة.