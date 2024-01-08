"حادثة مروعة".. العثور على جثة منتسب منتحرا وشقيقته مقتولة بسلاحه في بغداد (فيديو)

2024-01-08 21:38:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني، اليوم الاثنين، بالعثور على جثتي منتسب انتحر شنقا وشقيقته بسلاح ناري داخل منزلهما، شرقي بغداد.

وقال المصدر في حديث لوكالة شفق نيوز إن "قوة امنية عثرت على جثة شخص تولد 1975 منتحر بأسلوب الشنق مستخدما حبل معلق بالسقف داخل منزله في منطقة شارع فلسطين، شرقي بغداد"، مبينا ان "التحقيقات اثبتت أن المنتحر يعمل منتسباً في وزارة الداخلية".

وأضاف المصدر أنه "واثناء تفتيش المنزل عثر على جثة فتاة مقتولة داخل احدى الغرف بجانبها سلاح نوع مسدس يعود للشخص أعلاه وبعد تدقيق المستمسكات اتضحت انها شقيقة المنتسب"، لافتا الى "فتح تحقيق بالحادث لمعرفة ملابساته ومعرفة اذا كان شقيقها هو من قتلها وانتحر، ام انهما نفذا عملية الانتحار بالاتفاق".

بدوره؛ قال قائد شرطة بغداد الرصافة اللواء شعلان الحسناوي في مقطع فيديو عند تفقده موقع الحادث وورد لوكالة شفق نيوز؛ إن "المنتسب يتمتع باجازة سنوية بدون راتب التحقيقات اثبتت انه منتحر".

وأضاف أن "شقيقة المنتسب تعاني من حالة نفسية وحسب التقرير والادلة يُعتقد انها منتحرة، وجثتها متفسخة"، مبينا ان "طليقة المنتسب هي من أبلغ عن الحادثة".