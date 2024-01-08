ارتفاع حصيلة حريق مستشفى الولادة بالديوانية

2024-01-08 21:52:41 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الإثنين (8 كانون الثاني 2024)، بارتفاع عد ضحايا وجرحى الحريق الذي نشب في مستشفى الولادة في محافظة الديوانية مساء اليوم.

وذكر المصدر لـ"بغداد اليوم"، ان "حصيلة الحريق بلغت حتى الآن وفاة ثلاثة اطفال واختناق اكثر من ٣٠ آخرين اضافة الى اصابة ثلاثة مراجعين من كبار السن".

من جانبه قال النائب عن الديوانية باسم الغرابي لـ"بغداد اليوم"، انه تم "استنفار الجهود في مستشفى الإمام الحسين (ع) للأطفال لاستقبال الحالات بعد افراغ مستشفى النسائية والأطفال".

وأكد الغرابي، ان "الوضع تحت السيطرة الآن".

وكان حريق نشب مساء اليوم الإثنين في مستشفى النسائية والأطفال في محافظة الديوانية أسفر عن 21 إصابة بحالة اختناق.

ووصل وزير الصحة صالح الحسناوي الى المستشفى للوقوف على تداعيات وأسباب الحادث.