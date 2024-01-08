المحمداوي يهنئ بذكرى تأسيس الشرطة العراقية

2024-01-08 21:58:01 - المصدر: واع

بغداد - واعهنأ نائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول الركن قيس المحمداوي، اليوم الاثنين، بمناسبة مرور 102 عام على تأسيس الشرطة العراقية.وقال المحمداوي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): "اتقدم بالتهاني المطرزة بالتقدير العالي والاعتزاز الكبير بالشرطة العراقية عنوانا للقانون بمرور ١٠٢ عام على تأسيس الشرطة العراقية الذي يصادف في ٩ من كانون الثاني التاريخ الرسمي الذي تأسس فيه هذا الجهاز الوطني الذي تحمل مسؤوليات عدة وتكفل بحماية الإنسان والمؤسسات وخاض إلى جانب الجيش العراقي الباسل والقطعات الأمنية المختلفة معارك الشرف والبطولة والإباء دفاعا عن العراق وكرامة أبنائه وشرف تاريخه".وأضاف، "نستذكر بهذه المناسبة العطاء الكبير والتضحيات الأغلى وقوافل الشهداء التي قدمتها الشرطة العراقية ونثمن عاليا العمل والأداء المهني الذي تميزت به الشرطة العراقية بهدف حفظ القانون ومحاربة الجريمة بأشكالها ومظاهرها المختلفة ونشيد بالتطور الكبير الذي شهده هذا الجهاز سيما دوره النوعي في بسط الأمن والقانون واستلام مهمة الملف الأمني في محافظات عراقية أخرى وفق الخطط والتوقيتات المرسومة".وتابع المحمداوي،"نحيي الجهود التي تبذل في إطار الاهتمام بالتدريب وبناء الوحدات والتشكيلات الكفوءة الجديدة ورفد وتعزيز البناء وتطوير الإمكانيات القتالية ونثمن الجهود الحثيثة والمتابعة الكبيرة والحرص الذي يبذل لحماية الحدود والتضحيات التي قدمتها وتقدمها الشرطة الاتحادية وقوات التدخل السريع باعتبارها قوة ضاربة وقفت وتقف في مواجهة الإرهاب وعملياتها النوعية مع الجيش وجهاز مكافحة الإرهاب والحشد الشعبي والقطعات الأمنية الأخرى، كما نشيد بفخز واعتزاز كبيرين بتطور أداء وإمكانات ومهنية المؤسسات التدريبية وتطورها اللافت وقطعات حفظ القانون وتجهيزها وأدائها المهني القانوني وأفواج الطوارئ ومكافحة المخدرات وشرطة الطاقة والدفاع المدني والنجدة والمرور والشرطة المحلية وبقية عناوين ومفاصل وزارة الداخلية".وختم المحمداوي، "نثمن باعتزاز كبير النضج والتطور الأمني والاستخباري النوعي الذي وصلته وكالة استخبارات الداخلية وعناوينها المختلفة وأدائها العلمي والمهني للدفاع عن الوطن ومحاربة الجريمة بكل أشكالها وتعزيزا لمهمة حماية العراق الغالي وشعبه الكريم".