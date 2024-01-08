الشرطة يستعيد نقاطه من زاخو والأخير يستنجد بالكاس

2024-01-08 22:40:13 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلن نادي الشرطة، اليوم الإثنين (8 كانون الثاني 2024) أن لجنة الانضباط في رابطة دوري نجوم العراق، تراجعت عن قرارها السابق، باعتبار الفريق خاسرا 0-3 أمام زاخو في الجولة الثامنة.

وذكر الشرطة في بيان مقتضب تلقته "بغداد اليوم"، "بعد دفوعات مهنية مميزة لإدارتنا.. نقاطنا تعود إلينا وتأكيد انتصارنا بثنائية".

وارتفع رصيد الشرطة إلى 28 نقطة في وصافة ترتيب الدوري العراقي، بفارق نقطتين عن المتصدر القوة الجوية.

وجرى شطب النقاط الثلاث من رصيد زاخو، ليعود رصيده إلى 15 نقطة في المركز 11.

وكان زاخو قد تلقى خطابا رسميا من لجنة الانضباط، يؤكد فيه قبول اعتراضه، إلا أن الشرطة قام بالاستئناف على القرار.

وسبق لنفط الوسط، التقدم باعتراض ضد الشرطة، على خلفية إشراك لاعبين محترفين تصنيف منتخبات بلادهم تحت ال 90.

فيما أعلن هشيار شهباز عضو مجلس إدارة زاخو، اليوم ، أن ناديه سيتوجه لمحكمة التحكيم الرياضي الدولية "كاس" لاستعادة حقه، بعد تراجع لجنة الانضباط عن قرارها السابق، بمنح فريقه نقاط الفوز من الشرطة، لمخالفة الأخير لوائح دوري نجوم العراق بخصوص إشراك محترفين تحت التصنيف 90.

وذكر شهباز في تصريحات نقلها موقع النادي: "سوف يتم اللجوء لمحكمة كأس الدولية في سويسرا لإنصاف فريقنا بعد القرار الأخير بسحب النقاط من مباراتنا أمام الشرطة".

وأضاف: "كل الأدلة متاحة لنجاح تعتراضنا، وسيتم توكيل محامي لدفاع عن حقوقنا".

وكان نادي الشرطة أعلن في وقت سابق من اليوم الإثنين، أن لجنة الإنضباط في رابطة دوري نجوم العراق، تراجعت عن قرارها السابق باعتبار فريقه خاسرا أمام زاخو، ليتم استعادة نقاط الفوز الذي تحقق بالجولة الثامنة من البطولة.