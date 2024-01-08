الهلال الاحمر العراقي: اخلاء 150 طفلا ووفاة 4 بحريق المستشفى في الديوانية

2024-01-08 23:08:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

الهلال الاحمر العراقي : اخلاء ١٥٠ طفلا ووفاة اربعة اطفال جراء حريق مستشفى النسائية والاطفال في الديوانية

اعلنت جمعية الهلال الاحمر العراقي عن اخلاء(١٥٠) طفلا واكثر من( ١٩٠) مرافقا جراء الحريق الذي حدث في مستشفى النسائية والاطفال في مركز مدينة الديوانية حيث شاركت فرق الهلال الاحمر العراقي بإخلاء الأطفال الراقدين بالكامل وبلغ عدد الوفيات (4) اطفال كحصيلة اولية.

يذكر ان مستشفى النسائية والاطفال تعرض الى حريق مساء اليوم نتيجة تماس كهربائي.