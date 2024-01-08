2024-01-08 23:16:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت جمعية الهلال الأحمر العراقي، مساء الاثنين، إخلاء (150) طفلاً، وأكثر من (190) مرافقا جراء الحريق الذي حدث في مستشفى النسائية والأطفال في مركز مدينة الديوانية.

وذكر بيان للجمعية، ورد لوكالة شفق نيوز، أن "فرق الهلال الأحمر العراقي، شاركت بإخلاء الأطفال الراقدين بالكامل"، لافتة إلى أن "4 أطفال لقوا حتفهم كحصيلة أولية".

وفي وقت سابق؛ أفاد مصدر أمني في محافظة الديوانية، بوفاة وإصابة نحو 36 طفلاً بينهم 3 رجال إثر حريق اندلع في مستشفى النسائية والأطفال بالمحافظة.

وعلى إثر ذلك، وجه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بمحاسبة المقصرين إثر اندلاع حريق في مستشفى النسائية والأطفال بمحافظة الديوانية، وإحالة الشركة المنفذة لأعمال تأهيل المستشفى إلى التحقيق.

في السياق، وجه وزير الصحة صالح الحسناوي، بإعفاء مدير المستشفى، وفتح تحقيق بالحادث، وفق مصدر مطلع أبلغ وكالة شفق نيوز.