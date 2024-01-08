بين النجف وكربلاء.. "السبيس" ينهي حياة شاب عشريني

2024-01-08 23:42:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني اليوم الاثنين، بأن مواطنا توفي بحادث حمولة "سبيس" بأحد المناطق الحدودية لمحافظة النجف.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "شاباً في العشرين من عمره، توفي نتيجة تفريغ حمولة مادة (السبيس) فوق رأسه بالخطأ، في أحد المناطق الزراعية القريبة من الحدود الفاصلة بين محافظتي النجف وكربلاء".

وأضاف المصدر، أن "جثة الشاب نقلت إلى دائرة الطب العدلي، فيما تم إيقاف سائق العجلة المتسببة بالحادث على ذمة التحقيق".