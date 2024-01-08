وزير الصحة: 4 حالات وفاة في حادثة حريق مستشفى الديوانية

2024-01-08 23:44:00 - المصدر: واع

الديوانية – واع – صفات العزاويأعلن وزير الصحة صالح الحسناوي، تشكيل لجان تحقيقية لمعرفة أسباب حريق مستشفى الولادة بمحافظة الديوانية، فيما أشار إلى وفاة 4 أطفال وجاري تحديد أسباب الوفاةوقال الحسناوي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "بناءً على توجيهات رئيس الوزراء توجهنا إلى مكان حادث حريق مستشفى الديوانية وكان المحافظ ومدير عام الصحة وعدد من النواب والمسؤولين الأمنيين في المحافظة متواجدين أيضا"، مبيناً أنه "التقى بالموظفين والشركة العاملة والاستماع لشهاداتهم ".وأضاف، أنه "تم تشكيل لجان تحقيقية ستباشر عملها الآن استناداً لتوجيهات رئيس الوزراء لمعرفة أسباب الحريق ومحاسبة المقصرين"، مبينا ان "اللجان منها أمنية استخبارية لمعرفة الدوافع والثانية من الدفاع المدني لمعرفة أسباب الحريق والثالثة إدارية من وزارة الصحة برئاسة مدير عام دائرة التفتيش وخلال 3 أيام ستعلن نتائج اللجان".وتابع، أنه "تم اتخاذ إجراءات إدارية بموظفي وزارة الصحة في الديوانية ومبدئيا سحب يد وبانتظار نتائج التحقيق"، معربا عن "شكره للقوات الأمنية ولعمال الأجور اليومية في المستشفى لما ابدوه من شهامة وشجاعة وغيرة ".