2024-01-08 23:53:02 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

استبعد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني أحمد هركي، اليوم الاثنين (8 كانون الثاني 2024)، وجود طرف أو جهة داخلية تريد استمرار التوتر بين الفصائل المسلحة والقوات الأمريكية، مشددًا على ضرورة الاسراع بتشكل الحكومات المحلية لانهاء ستتأثر بتزايد التوتر الأمني.

وقال هركي في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "التوتر ناجم عن تطورات الحرب في غزة وفي منطقة الشرق الأوسط بشكل عام ولا يوجد طرف محلي له دور في زيادة هذا التصادم والصراع".

وأضاف أن "زيادة التصعيد ستكون له أثار كبير والخوف من أن ينتقل هذا الصراع في المنطقة على العراق بملفاته المختلفة أمنيا وسياسيا واقتصاديا، وخاصة تأثيره على استقرار حكومة السوداني وما حققته من منجزات خلال الفترة الماضية".

وبين أن "استمرار هذا الصراع ستكون له تداعيات على تشكيل الحكومات المحلية، لذلك يجب الإسراع بتشكيل هذه الحكومات قبل زيادة الصراع في الفترة المقبلة".

وفي وقت سابق من اليوم، قال صموئيل ويربيرج، المتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية، في تصريح لوسائل اعلام كردية، ان الهجمات الأخيرة التي شنتها الفصائل المتحالفة مع إيران على قواعد التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش، لا علاقة له بالحرب بين إسرائيل وغزة، بل إنها مستمرة منذ "عقود".

وبين انه “ليست الولايات المتحدة فحسب، بل العالم كله شهد هذه الأنشطة المزعزعة للاستقرار ينفذها اشخاص يمولهم النظام الإيراني لسنوات، وحتى عقود”.

وأضاف: "لا يوجد شيء جديد، ومحاولات النظام الإيراني ربط هذه الهجمات الأخيرة بالأوضاع في قطاع غزة أمر مثير للسخرية بصراحة".