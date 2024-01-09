مصرع 4 أطفال بحريق اندلع في مستشفى ولادة في العراق

2024-01-09 04:00:14 - المصدر: العربي الجديد

أفادت مصادر محلية وطبية في العراق، بوفاة 4 أطفال وتسجيل نحو 20 حالة اختناق بحريق اندلع في مستشفى الولادة بمحافظة الديوانية جنوبي العراق.

ووفقا لمصادر أمنية نقلت عنها محطات إخبارية محلية، فإن "حريقا اندلع ليل الاثنين، في مستشفى الديوانية للولادة بمحافظة الديوانية، وأنه أودى بحياة 4 أطفال وتسجيل نحو 20 حالة اختناق"، مبينا أن "أسباب الحريق لم تعرف بعد، وأن فرق الدفاع المدني سيطرت عليه".

إجراءات إدارية ضد موظفي الصحة في الديوانية جنوبي العراق

من جهته، أكد وزير الصحة العراقي، صالح الحسناوي، تشكيل لجان تحقيقية لمعرفة أسباب الحريق، وقال لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "بناء على توجيهات رئيس الوزراء توجهنا إلى مكان حادث حريق مستشفى الديوانية وكان المحافظ ومدير عام الصحة وعدد من النواب والمسؤولين الأمنيين في المحافظة متواجدين أيضا"، مبيناً أن "الحريق أسفر عن وفاة 4 أطفال نتيجة الاختناق".

وأضاف الحسناوي أنه "تم تشكيل لجان تحقيقية ستباشر عملها استناداً لتوجيهات رئيس الوزراء لمعرفة أسباب الحريق ومحاسبة المقصرين"، مبينا أن "اللجان منها أمنية استخبارية لمعرفة الدوافع والثانية من الدفاع المدني لمعرفة أسباب الحريق والثالثة إدارية من وزارة الصحة برئاسة مدير عام دائرة التفتيش وخلال 3 أيام ستعلن نتائج اللجان".

وتابع أنه "تم اتخاذ إجراءات إدارية بموظفي وزارة الصحة في الديوانية بانتظار نتائج التحقيق".

وتسجل البلاد حرائق شبه يومية، وكشفت مديرية الدفاع المدني العراقية عن تسجيل 21024 حادث حريق خلال عام 2023 في عموم محافظات البلاد.