الحكومة الكوبية ترفع أسعار البنزين أكثر من 500%

2024-01-09 08:02:11 - المصدر: واع

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أعلنت الحكومة الكوبية رفع سعر البنزين أكثر من 500% اعتبارا من الأول من شباط المبل، في إطار مجموعة تدابير اقتصادية ترمي لخفض العجز في الميزانية.

وقال وزير المالية فلاديمير ريغويرو، إن سعر لتر البنزين العادي سيرتفع من 25 بيزو كوبي (20 سنتا أمريكيا) إلى 132 بيزو (+528%)، بينما سيرتفع سعر البنزين السوبر من 30 بيزو إلى 156 بيزو (+520%).

كما أعلنت الحكومة أنه سيتعين على السياح الأجانب أن يدفعوا ثمن البنزين بالعملة الصعبة.

وكانت الحكومة الكوبية التي تدعم كل السلع والخدمات الأساسية تقريبا، أعلنت في نهاية كانو الأول الماضي عن سلسلة إجراءات تهدف لخفض العجز في الميزانية، في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة اقتصادية حادة.

وبحسب البيانات الرسمية، فإن الاقتصاد الكوبي سجل في العام المنصرم انكماشا بنسبة 2%، بينما ارتفع معدل التضخم إلى 30%.

المصدر: وكالة الانباء الفرنسية