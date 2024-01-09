2024-01-09 08:14:32 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أوقف الدولار ارتفاعه مؤقتًا، يوم الثلاثاء، حيث أكد المتداولون مجددًا رهاناتهم على سلسلة من تخفيضات أسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا العام على أساس الاعتقاد بأن التضخم في الولايات المتحدة يتباطأ بما فيه الكفاية.

في العملات المشفرة، تحوم عملة البيتكوين بالقرب من أقوى مستوى لها منذ أبريل 2022 وسط تزايد الترقب للموافقات الوشيكة على صناديق البيتكوين المتداولة في البورصة (ETF).

وبلغ اليورو في أحدث تعاملات 1.0950 دولار، بعيدًا عن أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع عند 1.0877 دولار، في حين نأى الين الياباني بنفسه عن مستوى 145 للدولار بعد انخفاض واسع النطاق في العملة الأمريكية مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، وفقا لوكالة "رويترز".

وكانت هذه التحركات مدفوعة جزئيًا بالمسح الأخير لتوقعات المستهلك الذي أجراه بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك والذي أظهر أن الاقتصاد الأمريكي ينمو بشكل أسرع من المتوقع. انخفضت توقعات المستهلكين للتضخم على المدى القصير إلى أدنى مستوى لها منذ ما يقرب من ثلاث سنوات في ديسمبر.

قراءة في الولايات المتحدة ومن المقرر أن يصدر التضخم في وقت لاحق من الأسبوع، وهو ما سيوفر على الأرجح مزيدًا من الوضوح بشأن مقدار المساحة المتاحة لبنك الاحتياطي الفيدرالي لتخفيف أسعار الفائدة هذا العام.

وتشير العقود الآجلة إلى ما يقرب من 140 نقطة أساس من التيسير الذي تم تسعيره من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا العام.

ومقابل سلة من العملات، الولايات المتحدة وتراجع الدولار قليلا بنسبة 0.08% إلى 102.22، بعد أن ارتفع بنسبة 1% الأسبوع الماضي.

وتقدم الجنيه الإسترليني 0.04% إلى 1.2754 دولار، في حين ارتفع الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي الحساسان للمخاطرة أيضًا.

وربح الدولار الأسترالي 0.04 بالمئة إلى 0.6723 دولار أمريكي، مبتعدا عن أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 0.6641 دولار الذي سجله يوم الجمعة الماضي. وارتفع الدولار النيوزيلندي 0.05 بالمئة إلى 0.6256 دولار أمريكي وكان على مسافة مماثلة من أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع الذي سجله يوم الجمعة عند 0.6182 دولار أمريكي.

وفي آسيا، أظهرت بيانات يوم الثلاثاء تباطؤ التضخم الأساسي في العاصمة اليابانية للشهر الثاني على التوالي في ديسمبر، مما خفف بعض الضغوط عن بنك اليابان للإسراع في الخروج من السياسة النقدية شديدة التساهل.

لم يطرأ تغير يذكر على الين بعد الإصدار، وكان مرتفعًا بنسبة 0.17% في آخر مرة عند 143,975 للدولار.

في مكان آخر، حامت عملة البيتكوين بالقرب من علامة 47000 دولار واستقرت في أحدث مرة عند 46923 دولارًا، بعد أن ارتفعت إلى أعلى مستوى في 21 شهرًا عند 47281 دولارًا في الجلسة السابقة.

كشفت مجموعة كبيرة من مديري الاستثمار يوم الاثنين عن الرسوم التي يخططون لتحصيلها من صندوق البيتكوين المتداول المتداول في البورصة، في خطوة أخرى نحو الموافقة هذا الأسبوع من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. منظم الأوراق المالية.

واستقرت إيثريوم، ثاني أكبر عملة مشفرة، عند 2,314.70 دولارًا.