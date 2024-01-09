قادة وسياسيون يهنئون الشرطة بذكرى تأسيسها الـ 102

2024-01-09 09:14:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

هنأ قادة وسياسيون، اليوم الثلاثاء، الشرطة العراقية في ذكرى تأسيسها الـ 102، مؤكدين على بذل كل الجهود لتطوير مستوى وأداء المؤسسات الأمنية

وقال رئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع): "نحتفي باعتزاز وإجلال بذكرى مرور قرن وعامين على تأسيس قوى أمننا الداخلي متمثلة بالشرطة العراقية، وفيما نبارك لرجال هذا الجهاز الوطني المخلص مناسبة ولادته الميمونة".

وأضاف: "نشدد على ضرورة الاهتمام بالوضع الأمني وتطوير أداء المؤسسات المعنية فيه وبذل كل الجهود لتطوير مستوى وأداء المؤسسات الأمنية، والحفاظ على الإنجازات الكبيرة التي حققتها قواتنا على عصابات الإرهاب والجريمة المنظمة والتي كانت ولازالت وزارة الداخلية الشريك المهم فيها وتذليل كل الصعوبات التي تعترض عمل الوزارة بما يخدم المواطن ويوفر الأمن له".

من جانبه قال رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع): "نهنئ رجال قوى الأمن الداخلي بعيد تأسيس الشرطة العراقية الثاني بعد المئة، كل عام وعيون البلاد الساهرة بألف خير".