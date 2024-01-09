أنشيلوتي يطارد أرقام زيدان في السوبر الإسباني

2024-01-09 09:18:06 - المصدر: واع

متابعة - واع

سيكون الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد الإسباني، على موعد مع معادلة إنجاز الفرنسي زين الدين زيدان في عدد المباريات التي خاضها من على مقعد المدير الفني للميرينجي، وذلك خلال مباراة نصف نهائي كأس السوبر الإسباني أمام أتلتليكو مدريد الأربعاء في الرياض، بينما سيطارد انجازا آخر حال تتويجه باللقب.

وستكون مباراة نصف النهائي أمام الغريم المدريدي على ملعب (جامعة الملك سعود) في الرياض، هي الـ263 للمدرب الإيطالي المخضرم كمدرب للفريق الملكي في ولايتيه (2013-15) والحالية منذ 2021، ليعادل رقم الأسطورة الفرنسي الذي تولى أيضا تدريب الريال في مناسبتين (2016-18 و2019-21).

وستكون الفرصة قائمة أمام صاحب الـ64 عاما لكسر هذا الرقم، والانفراد بالمركز الثاني في قائمة المدربين الأكثر خوضا للمباريات مع الريال عبر تاريخه بعد ميجيل مونيوز صاحب الـ342 مباراة.

وحقق أنشيلوتي خلال تلك المباريات 190 انتصارا و34 تعادل، مقابل 38 خسارة، وتوج مع الفريق بعشر ألقاب، وسيطارد "كارليتو" إنجازا آخر لزيدان، وهو معادلته في عدد الألقاب (11) في حالة فوزه بلقب كأس السوبر، بينما يتصدر مونيوز أيضا هذه القائمة بـ14 لقبا.

المصدر: كورة