تهاني حكومية في ذكرى تأسيس الشرطة الـ 102

2024-01-09 09:24:00 - المصدر: واع

بغداد – واع

توالت التهاني والتبريكات، من قبل وزراء ومسؤولين حكوميين، اليوم الثلاثاء، بمناسبة الذكرى الثانية بعد المئة لتأسيس الشرطة العراقية.

وفي هذا الصدد، ثمن نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير التخطيط، محمد علي تميم، اليوم،العطاء الكبير للشرطة العراقية، وما قدمته من تضحيات كبيرة، اسهمت في المحافظة على اركان الدولة العراقية، وارساء دعائم الامن والاستقرار في ارجاء الوطن، وخدمة المواطنين

وحسب بيان لوزراة التخطيط تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) أكد تميم أن "المهام الكبيرة التي يؤديها رجال ونساء الشرطة الابطال، سواء في ميادين القتال او البناء، كان لها الدور البارز في ديمومة الحياة".

وأضاف: أن "هؤلاء الابطال يمثلون رمزا للامان والاستقرار"، متمنيا "للشرطة العراقية المزيد من التطور والعطاء، من اجل تحقيق الامن والاستقرار في ربوع العراق".

بدوره، قال وزير التربية ابراهيم نامس الحبوري في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع): "وضع العراق حجر الأساس في تأسيس الشـرطة العراقية البطلة، فأصبحتم حماة الوطن وجسدتم بتضحياتكم أروع الأمثلة في الايثار، وترسخت بطولاتكم في سجلات التاريخ الحافل الممتد عقودا من الزمن وكل عام وأنتم رمز الوطن وعنوانه الآمن".

من جانبه، قدم الأمين العام للامانة العامة لمجلس الوزراء حميد الغزي التهاني للشرطة العراقية.

وذكر الغزي في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع): "أتقدم بخالص التهاني وعاطر التبريكات، إلى منتسبي جهاز الشرطة العراقية بصنوفه كافة، قادة وضباطاً ومراتب؛ لمناسبة عيدهم الأغر؛ على ما بذلوه من تضحيات كبيرة خلال 102 عام مضت، أسهمت في صناعة تاريخ ناصع مكلل بالتضحيات الجسام، والمواقف العظام، وتواصلهم في مقارعة الإرهاب وحفظ جبهة الأمن الداخلي للعراق، سائلاً العلي القدير، أن يسدد خطاهم وجهودهم في بسط السلم وإعلاء كلمة القانون".

بدوره، قال رئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر عدنان الوائلي في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع): "أتقدم بأسمى التهاني والتبريكات إلى ضباط ومنتسبي وزارة الداخلية الأبطال بمناسبة الذكرى السنوية الــ 102 لتأسيس شرطة العراق، مستذكرين بهذه المناسبة البطولات والتضحيات الكبيرة التي قدمها ابناء الشرطة الاشاوس وهم يدافعون عن ارض العراق وشعبه الكريم، سائل المولى القدير أن يحفظ العيون الساهرة على راحة المواطنين من أبطال وزارة الداخلية".