رئيس الجمهورية يهنئ بذكرى تأسيس الشرطة ويؤكد: ضرورة توفير كل الدعم لهم

2024-01-09 09:26:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

فخامة رئيس الجمهورية الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد في منشور على حسابه في موقع X:



نُهنئ منتسبي الشرطة العراقية ضباطاً ومراتب بصنوفهم كافة بمناسبة الذكرى (102) لتأسيس الشرطة العراقية، مُستذكرين التضحيات الجسام التي بذلوها في مقارعة الإرهاب جنباً إلى جنب مع القوات المسلحة، وحفظ الأمن الداخلي وإنفاذ القانون والسهر على حماية المواطنين. نؤكد ضرورة توفير كل الدعم لهم ليقوموا بالمهام الموكلة إليهم، كما نستذكر بإجلال الشهداء الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن وكرامة مواطنيه.



