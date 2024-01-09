2024-01-09 10:16:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

البطاقة الالكترونية لها فوائد ومميزات عدة وتستخدم في مجالات مهمة ابرزها الإيداع والسحب والتسوق واجراء التعاملات المالية اليومية بعيدا عن الكاش والنقد اليدوي . ومن هذا المنطلق يشدد مصرف الرافدين على ضرورة ان يتصرف حاملها وفق حدود دخله المصرح عنها ولاسيما البطاقة الالكترونية الخاصة بالموظفين والمتقاعدين والتي تغذى بحساب مصرفي وبذلك ينبغي استخدامها بشكل حضاري ومسؤول من خلال تعبئتها بمبالغ تتلائم مع الحد الأعلى المسموح به وبما ينسجم مع مقدار الراتب الشهري للموظف او المتقاعد وباقي مصادر الدخل المصرح عنها من قبل حامل البطاقة استنادا لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كذلك يحذر المصرف المواطنين من إعطاء البطاقة والرقم السري لشخص اخر يقوم بسحب المبالغ خارج البلاد وهذا يعد جزءا من عمليات غسل الأموال.

عزيزي المواطن بطاقتك هويتك المالية لذا احرص على استخدامها في الجوانب المشروعة المخصصة لها في داخل العراق وخارجه.



المكتب الإعلامي

لمصرف الرافدين



