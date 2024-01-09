2024-01-09 10:18:11 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ دشنّت القنصلية العامة الفرنسية في إقليم كوردستان العراق، اليوم الثلاثاء، مركزاً لمنح تأشيرات الدخول "الفيزا" للراغبين بزيارة بلادها.

وأعلن القنصل العام الفرنسي في الإقليم يان بريم في مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم مع مسؤول دائرة العلاقات الخارجية في كوردستان سفين دزيي، افتتاح المركز في مدينة أربيل.

وقال بريم خلال المؤتمر، إن افتتاح هذا المركز يهدف الى تسهيل عملية حصول المواطنين والسائحين والمستثمرين على تأشيرة الدخول إلى أراضي بلاده.

وأضاف أن الحجز على المقابلة للحصول على تأشيرة الدخول من القنصلية بلا مقابل مادي، مؤكدا أن المواطنين لن يضطروا الى مراجعة مكاتب السفر والسياحة للحجز على المقابلة بعد افتتاح هذا المركز.