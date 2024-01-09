الإعلام الحكومي: توجيهات رئيس الوزراء استهدفت مشاريع محلية ودولية في ذي قار

2024-01-09 10:26:00 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلن فريق الإعلام الحكومي، اليوم الثلاثاء، أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء ستتابع توجيهات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الخاصة بمشاريع ذي قار، فيما توقع موعد إنجاز ملعب الإدارة المحلية بالمحافظة.

وقال المتحدث باسم الفريق حيدر مجيد لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "زيارة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني أمس الى محافظة ذي قار، استهدفت أهم مشاريع صندوق إعمار المحافظة، ومنحت ملاكات الصندوق زخماً إضافياً وحافزاً لمضاعفة الجهود في المرحلة المقبلة من أجل إنجازها بالتوقيتات المحددة".

وأضافت أن "الأمانة العامة لمجلس الوزراء ستأخذ على عاتقها، متابعة وتنفيذ جميع التوجيهات، على اعتبارها الجهة المشرفة على عمل الصندوق، وتكثيف الرقابة والزيارات الميدانية لمواكبة مراحل العمل ونسب الإنجاز، كون المشاريع المستهدفة، تعد هي الأهم ليس على المستوى المحلي، بل على المستوى الدولي أيضاً، كمشروع مطار الناصرية الدولي ومدينة أور السياحية وملعب الإدارة المحلية"، مشيراً الى أن "مطار الناصرية سيقدم إضافة الى نقل المسافرين، خدمات الشحن الجوي التي ستسهم في استقطاب الأيادي العاملة وتحقيق الإيرادات المالية وتنويع مصادر التمويل، كما سيحتوي على فندق للمسافرين من أربعة طوابق وبرج حديث للمراقبة الجوية ومدرج وصالات للمسافرين والإدارة".

وأكد أن "مدينة أور السياحية ستكون واحدة من أهم المعالم السياحية في العراق، كونها مجاورة لمدينة أور الأثرية، وستضم المسرح السومري المفتوح والمسرح المغلق والمتحف الوطني ومركزاً لتبادل الثقافات، فضلاً عن الشقق الفندقية والمدينة الترفيهية والمساحات الخضراء".

وبشأن ملعب الإدارة المحلية الذي يطل على طريق (يا حسين) المفتتح ضمن الزيارة، أكد مجيد أن "الملعب سيكون واحداً من أهم الصروح في المحافظة، من ناحية التصاميم الهندسية وطريقة البناء"، لافتاً الى أن "سعته 17 ألف متفرج، ويحتوي على 132 ركيزة أساسية زنة كل واحدة 62 طناً، وسيجهز ويؤثث من مناشئ عالمية".

وذكر أنه "من المقرر أن يتم افتتاحه مطلع شهر حزيران القادم".