داعش يختطف اثنين من رعاة الغنم شرقي صلاح الدين

2024-01-09 10:36:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في صلاح الدين باختطاف اثنين من رعاة الأغنام مع طفلين برفقتهما شرقي المحافظة.

وأبلغ المصدر لوكالة شفق نيوز؛ ان "مسلحين من داعش اختطفوا اثنين من رعاة الاغنام مع الأغنام وطفلين كانا برفقة الراعيين في قرية ( الخشامنة) غربي قضاء طوزخورماتو شرقي صلاح الدين".

وأضاف المصدر؛ ان "عناصر داعش افرجت عن الطفلين مع الأغنام وما زالت تحتجز الراعيين لأسباب غامضة"، مرجحا أن تكون دوافع الخطف هي الحصول على فدية مالية من ذويهم.

واشار الى ان "الاجهزة الامنية تواصل التحري والبحث عن المخطوفين والتنسيق مع ذويهم لكشف دوافع وأسباب الاختطاف".

وشهدت مناطق اطراف طوزخورماتو الحدودية مع كركوك وكوردستان عمليات خطف عديدة خلال الفترات الماضية أغلبها لدوافع مالية فيما قام عناصر التنظيم بإعدام عدد من المخطوفين وتوثيق عمليات الإعدام فيديويا.