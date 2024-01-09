قرعة دور الـ 32 لكأس الاتحاد الإنكليزي.. مواجهة صعبة لمانشستر سيتي
2024-01-09 10:38:02 - المصدر: واع
متابعة - واع
أجرى الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم قرعة دور الـ 32 لكأس الاتحاد الإنكليزي لموسم 2023-2024، والتي أسفرت عن مواجهة صعبة لمانشستر سيتي.
وأوقعت القرعة مانشستر سيتي أمام فريق توتنهام هوتسبير، الفريق الذي يسعى للذهاب بعيداً على مستوى الكأس، وذلك بعدما تراجعت نتائجه نوعاً ما بالدوري الإنكليزي.
فيما أسفرت القرعة عن مواجهة سهلة لليفربول، وذلك عندما يلاقي الفائز من مباراة نورويتش سيتي وبريستول روفرز.
نتائج قرعة دور الـ 32 لـ كأس الاتحاد الإنكليزي:
ساوثهامبتون x واتفورد
بلاكبيرن x ريكسهام
بورنموث x سوانزي سيتي
وست بروميتش ألبيون x وولفرهامبتون/برينتفورد
وست هام/بريستول سيتي x نوتينغهام فورست/بلاكبول
ليستر سيتي x هال سيتي/برمنغهام
تشيلسي x أستون فيلا
إيبوسيتش تاون x ميدستون يونايتد
ليفربول x نورويتش سيتي/بريستول روفرز
مانشستر سيتي x توتنهام
ليدز يونايتد x بليموث
كريستال بالاس/إيفرتون x لوتون تاون/بولتون واندرز
نيوبورت كونتري/إيستليج x مانشستر يونايتد
شيفيلد يونايتد x برايتون
فولهام x نيوكاسل يونايتد
المصدر: وكالات
أجرى الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم قرعة دور الـ 32 لكأس الاتحاد الإنكليزي لموسم 2023-2024، والتي أسفرت عن مواجهة صعبة لمانشستر سيتي.
وأوقعت القرعة مانشستر سيتي أمام فريق توتنهام هوتسبير، الفريق الذي يسعى للذهاب بعيداً على مستوى الكأس، وذلك بعدما تراجعت نتائجه نوعاً ما بالدوري الإنكليزي.
فيما أسفرت القرعة عن مواجهة سهلة لليفربول، وذلك عندما يلاقي الفائز من مباراة نورويتش سيتي وبريستول روفرز.
نتائج قرعة دور الـ 32 لـ كأس الاتحاد الإنكليزي:
ساوثهامبتون x واتفورد
بلاكبيرن x ريكسهام
بورنموث x سوانزي سيتي
وست بروميتش ألبيون x وولفرهامبتون/برينتفورد
وست هام/بريستول سيتي x نوتينغهام فورست/بلاكبول
ليستر سيتي x هال سيتي/برمنغهام
تشيلسي x أستون فيلا
إيبوسيتش تاون x ميدستون يونايتد
ليفربول x نورويتش سيتي/بريستول روفرز
مانشستر سيتي x توتنهام
ليدز يونايتد x بليموث
كريستال بالاس/إيفرتون x لوتون تاون/بولتون واندرز
نيوبورت كونتري/إيستليج x مانشستر يونايتد
شيفيلد يونايتد x برايتون
فولهام x نيوكاسل يونايتد
المصدر: وكالات