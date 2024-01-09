قرعة دور الـ 32 لكأس الاتحاد الإنكليزي.. مواجهة صعبة لمانشستر سيتي

2024-01-09 10:38:02 - المصدر: واع

متابعة - واعأجرى الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم قرعة دور الـ 32 لكأس الاتحاد الإنكليزي لموسم 2023-2024، والتي أسفرت عن مواجهة صعبة لمانشستر سيتي.وأوقعت القرعة مانشستر سيتي أمام فريق توتنهام هوتسبير، الفريق الذي يسعى للذهاب بعيداً على مستوى الكأس، وذلك بعدما تراجعت نتائجه نوعاً ما بالدوري الإنكليزي.فيما أسفرت القرعة عن مواجهة سهلة لليفربول، وذلك عندما يلاقي الفائز من مباراة نورويتش سيتي وبريستول روفرز.نتائج قرعة دور الـ 32 لـ كأس الاتحاد الإنكليزي:ساوثهامبتون x واتفوردبلاكبيرن x ريكسهامبورنموث x سوانزي سيتيوست بروميتش ألبيون x وولفرهامبتون/برينتفوردوست هام/بريستول سيتي x نوتينغهام فورست/بلاكبولليستر سيتي x هال سيتي/برمنغهامتشيلسي x أستون فيلاإيبوسيتش تاون x ميدستون يونايتدليفربول x نورويتش سيتي/بريستول روفرزمانشستر سيتي x توتنهامليدز يونايتد x بليموثكريستال بالاس/إيفرتون x لوتون تاون/بولتون واندرزنيوبورت كونتري/إيستليج x مانشستر يونايتدشيفيلد يونايتد x برايتونفولهام x نيوكاسل يونايتدالمصدر: وكالات