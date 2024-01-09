مصرع شابين بحادث سير مروع جنوبي كركوك

2024-01-09 10:44:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في كركوك، يوم الثلاثاء، بمصرع شابين جراء حادث مروري جنوبي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شابين لقيا مصرعهما على طريق كركوك - تازة جنوبي المحافظة، جراء انقلاب عجلة كانت تقلهما".

واضاف، أن "مفارز الاسعاف والدفاع المدني نقلت جثتي الضحيتين الى الطب العدلي فيما فتحت السلطات المرورية تحقيقا بالحادث".

وتشهد اغلب الطرق الرئيسة في محافظة كركوك، حوادث سير مميتة بسبب الاهمال والغفلة او رداءة الطرق والزخم المروري.