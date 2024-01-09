الذهب يتعافى من أدنى مستوى في 3 أسابيع مع تراجع الدولار

2024-01-09 11:01:15 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

سجلت أسعار الذهب ارتفاعا خلال التعاملات المبكرة، اليوم الثلاثاء (9 كانون الثاني 2024)، متعافية من أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع مدعومة بتراجع الدولار، بعدما أظهر تقرير أميركي رسمي أن المستهلكين يتوقعون انخفاض التضخم، مما عزز الآمال في قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بخفض أسعار الفائدة.

وأظهر تقرير للبنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، الاثنين، أن المستهلكين يتوقعون انخفاض التضخم، كما يتوقعون تراجع الدخل والإنفاق خلال السنوات المقبلة.

وتُقلص أسعار الفائدة المنخفضة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عوائد.

وهبط مؤشر الدولار بعد يوم واحد من تسجيل أكبر انخفاض يومي في أسبوعين، مما دعم أيضا أسعار المعدن النفيس.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2032.73 دولار للأونصة بحلول الساعة 0458 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل أمس الاثنين أدنى مستوى له منذ 18 ديسمبر.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 2038.90 دولار للأونصة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 23.11 دولار للأونصة، وقفز البلاتين 0.3 بالمئة إلى 948.42 دولار، وصعد البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 1003.46 دولار للأونصة.

المصدر: سكاي نيوز