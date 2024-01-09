وزير الإعمار يعلن قرب المباشرة بأعمال فتح المسار للطريق الحلقي الرابع

2024-01-09 11:18:01 - المصدر: واع

بغداد - واع

أعلن وزير الإعمار والإسكان والبلديات العامة، بنگين ريكاني، اليوم الثلاثاء، قرب المباشرة بأعمال فتح المسار لمشروع الطريق الحلقي الرابع حول بغداد.

وقال ريكاني في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الوزارة ستباشر قريباً أعمال فتح المسار لمشروع الطريق الحلقي الرابع حول بغداد"، مبيناً أن "المباشرة بهذا المشروع جاءت نتيجة للجهود الكبيرة التي بذلتها الوزارة مع بقية الجهات المعنية والشركة الاستشارية المختصة، لتخطيط وتصميم الطريق ومحاوره بعد إجراء التعديلات اللازمة لمساراته نتيجة التعارضات".

وأشار إلى، أن "طول الطريق الكلي يبلغ 94 كم وعرضه 100م، وهو بممرين للذهاب والإياب وبواقع أربعة مسالك لكل ممر، مع إنشاء ممر خاص للحافلات وطرق خدمية وجسور ضمن المسار".

وأكد، أن "الطريق يضمن انسيابية عالية لحركة العجلات، و يخفف بشكل رئيس الاختناقات المرورية لبغداد، كما سيُمكن المسافرين وأصحاب عجلات الحمل القادمين من الشمال إلى الجنوب وبالعكس، من إكمال طريقهم دون الدخول إلى العاصمة".