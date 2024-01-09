2024-01-09 11:18:06 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت مفوضية الانتخابات، اليوم الثلاثاء، عن حسم الهيئة القضائية 80 طعناً حتى الآن.وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الهيئة القضائية للانتخابات حسمت حتى الآن 80 طعناً".وأضافت أن "الهيئة القضائية أرسلت الطعون المحسومة الى المفوضية يوم أمس".وأكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، في وقت سابق، أن الطعون الواردة لا تؤثر في نتائج الانتخابات، فيما أشارت إلى أن أغلبها كانت حول (الكوتا) ونظام احتساب المقاعد.يذكر أن مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، قد أكد في وقت سابق، إرسال (294) طعناً للهيئة القضائية للانتخابات.