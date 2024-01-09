استئناف الدوام في بعض مدارس السليمانية وأخرى حضرها الطلاب وغاب عنها المعلمون (صور)

2024-01-09 11:46:01 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ استأنفت بعض مدارس السليمانية والمناطق المحيطة بها، يوم الثلاثاء، دوام عدد من كوادرها التعليمية، بناءً على قرار مديريات التربية في إقليم كوردستان، في حين استمرت أغلب المدارس بقفل أبوابها وعودة طلابها خائبين إلى بيوتهم مع استمرار معلميهم بالمقاطعة حتى تنفيذ مطالبهم.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن العمل استؤنف في عدد من المدارس في محافظة السليمانية اليوم، لكن المقاطعة مستمرة في أجزاء أخرى من المحافظة.

وأضاف أن عدداً من المعلمين استأنفوا العمل بناءً على قرار مديريات التربية والتعليم، فيما التزم آخرون بقرار مجلس المعلمين المحتجين ولم يعودوا إلى العمل، مشيرا إلى أن بعض المدارس وخصوصا المدارس الأساسية حضرها الطلاب لكن لم يحضرها المعلمون.

وبيّن أن المقاطعة تستمر لغاية الان في محافظة حلبجة وادارتي رابرين وكرميان باستثناء عدد محدود من المدارس.

فيما رصدت كاميرا شفق نيوز، عودة الطلبة من المدارس بسبب عدم بدء الفصل الدراسي لعدم حضور الكوادر التعليمية.

وقال المعلمون المحتجون خلال مؤتمر صحفي عقدوه يوم أمس إنهم غير مستعدين لاستئناف العمل حتى تنفيذ مطالبهم كافة، فيما رفضوا قرار وزير التربية الذي قال إن تنفيذ بعض المطالبة مشرطة بتعديل قانون الموازنة العراقية والوصول إلى المستحقات المالية لإقليم كوردستان.

وأعلنت المديرية العامة لتربية محافظة السليمانية عن تقويم دراسي جديد للعام 2023-2024، وبحسب التقويم يُستأنف الدوام الرسمي يوم الثلاثاء وينتهي في 30 أيار.

وبحسب التقويم الدراسي الجديد الذي أرسلته المديرية العامة لتربية السليمانية الى كل من: مديريات التربية (الشرق، الغرب، شهرزور، قره داغ ، سعيد صادق، دوكان، جمجمال، دربندخان، بينجوين) اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، يبدأ الفصل الدراسي الأول يوم الثلاثاء (1 ديسمبر/ كانون الثاني ) 2024.

وبحسب التقويم سيكون الفصل الدراسي الأول من 9 كانون الثاني إلى 3 مارس/ آذار 2024، أما الفصل الدراسي الثاني فسيكون من 24 مارس إلى مايو 2024.

وسيتم إجراء تقييمين في كلا الفصلين الدراسيين خلال الموسم الدراسي، وسيكون لكل تقييم 10 درجات، سيتم منح 20 درجة لمنتصف الموسم و60 درجة لنهاية الموسم.