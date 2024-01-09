2024-01-09 11:50:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء (9 كانون الثاني 2024)، بإعلان حالة الإستنفار في أقدم ارياف محافظة ديالى عقب تفجير عبوة ناسفة على دورية للجيش العراقيّ.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" عبوة ناسفة استهدفت في ساعة متاخرة من مساء يوم امس دورية للجيش قرب قرية الرواجح الثانية شرق ناحية بني سعد (22 كم جنوب غرب بعقوبة) ما اسفر عن اصابة ضابط برتبة نقيب وجندي في حادث هو الاول من نوعه منذ سنوات".

واضاف، ان" الحادث ارهابي وهذا ما دفع القوات الامنية الى الاستنفار وتشكيل لجنة تحقيق عاجلة والمضي بعملية تمشيط واسعة لتعقب الخلية الارهابية التي تقف وراء نصب وتفجير العبوة".

واشار المصدر الى ان" الانتشار الامني في موقع الانفجار مستمر منذ ساعات من اجل اكمال التحقيقات ومعرفة هوية من قاموا بالحادث".