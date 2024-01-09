"الأفعال الجنسية والإرهاب".. تحذيرات برشلونة لجماهيره قبل كأس السوبر بالسعودية

2024-01-09 11:52:21 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

نشر نادي برشلونة الإسباني، سلسلة تعليمات لجماهيره قبل السفر إلى السعودية، لحضور مباريات بطولة كأس السوبر الإسبانية.

وأوصت التعليمات بإظهار "الاحترام والحكمة في السلوك العام.. ويمكن أن يشمل السلوك غير اللائق، أي فعل ذي طبيعة جنسية، ويمكن أن يترتب عليه تبعات قانونية على الأجانب".

كما وجه النادي تعليمات لمجتمع الميم، موضحا أن "العلاقات بين الأشخاص من نفس الجنس وإظهار الدعم لمجتمع الميم، حتى على مواقع التواصل الاجتماعي، ربما يكون سببا أيضًا في عقوبات"، وفق ما ذكرت صحيفة "آس" الإسبانية.

وحذر النادي الكتالوني الجماهير من المشروبات الكحولية والمخدرات والأطعمة المصنوعة من لحم الخنزير، المحظورة في السعودية، وشجع الجمهور على "احترام العادات وتجنب التجمعات العامة، وخصوصا الفعاليات الدينية".

أشارت الصحيفة أيضًا إلى أن النادي أوضح لجمهوره الراغب في السفر إلى السعودية لحضور المباريات، أن "المظاهرات والمسيرات.. أو أي أنشطة أخرى تعتبرها الحكومة مخالفة للقانون، هي محظورة، حيث تقوض السلم الاجتماعي".

كما شملت التعليمات "تحذيرات من الإرهاب"، وأوضحت أنه "فيما يتعلق بالإرهاب... السعودية ومواطنو الدول الغربية، ومن بينهم إسبانيا، هم أهداف محتملة للمنظمات الإرهابية التي تعمل في البلاد وفي الدول المجاورة".

ولفت النادي إلى أن تلك التعليمات متماشية مع ما تعلنه وزارة الخارجية الإسبانية.

وتلعب أندية برشلونة وريال مدريد وأتليتكو مدريد وأوساسونا، في السعودية لتحديد بطل السوبر الإسباني، حيث تنطلق البطولة بديربي مدريد، الأربعاء، ثم مباراة برشلونة وأساسونا، الخميس، ويلتقي الفائزان في النهائي، الأحد المقبل.

وتستضيف السعودية البطولة للمرة الرابعة منذ تحويلها إلى نظام جديد، بمشاركة 4 فرق وليس مباراة بين بطلي الكأس والدوري.

ويشارك برشلونة بصفته بطل الدوري الإسباني العام الماضي، وريال مدريد بصفته بطل الكأس، فيما أوساسونا بصفته وصيفا في بطولة الكأس، وأتليتكو بصفته صاحب المركز الثالث في الدوري (بديلا عن الوصيف ريال مدريد).

النصيب الأكبر في عدد بطولات السوبر الإسباني لبرشلونة بـ14 لقبا، متفوقا على ريال مدريد الذي حصد 12 لقبا.





المصدر: وكالات