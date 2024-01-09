2024-01-09 11:56:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ دشنّت القنصلية العامة الفرنسية في إقليم كوردستان العراق، اليوم الثلاثاء، مركزاً لمنح تأشيرات الدخول "الفيزا" للراغبين بزيارة بلادها.

وأعلن القنصل العام الفرنسي في الإقليم يان برايم في مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم مع مسؤول دائرة العلاقات الخارجية في كوردستان سفين دزيي، افتتاح المركز في مدينة أربيل.

وقال برايم خلال المؤتمر، إن افتتاح هذا المركز يهدف الى تسهيل عملية حصول المواطنين والسائحين والطلاب والمستثمرين على تأشيرة الدخول إلى أراضي بلاده.

وأضاف أن الحجز على المقابلة للحصول على تأشيرة الدخول من القنصلية مجانية، و بلا مقابل مادي، مؤكدا أن المواطنين لن يضطروا الى مراجعة مكاتب السفر والسياحة للحجز على المقابلة بعد افتتاح هذا المركز.

من جهته عدّ مسؤول دائرة العلاقات الخارجية في المؤتمر، افتتاح هذا المركز فرصة جيدة للغاية ليتمكن المواطنون في إقليم كوردستان من السفر الى خارج البلاد ويعودون بعد ذلك.

وقال سفين دزيي، إن هذا المركز رسمي، والمواطنون باستطاعتهم تقديم طلبات للحصول على تأشيرة الدخول عبره، حاثا القنصلية الفرنسية على الإسراع في إنجاز المعاملات، والحد من حالات الرفض الصادرة عنها بما يخص منح "الفيزا" للمواطنين.

وقال المسؤول الحكومي، إن معظم مواطني إقليم كوردستان غرضهم السفر إلى خارج البلاد والعودة مرة أخرى، وذلك لطمأنة فرنسا بعدم مكوث المسافرين المتوجهين من الإقليم على أراضيها، والمطالبة بالحصول على إقامة دائمية، وحق الحصول على الجنسية.