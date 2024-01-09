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وزيرة الاتصالات تعلن افتتاح مشروع طريق الحضارات وإدخاله التشغيل التجاري

وزيرة الاتصالات تعلن افتتاح مشروع طريق الحضارات وإدخاله التشغيل التجاري
وزيرة الاتصالات تعلن افتتاح مشروع طريق الحضارات وإدخاله التشغيل التجاري
2024-01-09 12:06:01 - المصدر: واع
بغداد – واع
أعلنت وزيرة الاتصالات هيام الياسري، اليوم الثلاثاء، عن افتتاح مشروع طريق الحضارات وإدخاله التشغيل التجاري، مبينة أن هذا المشروع هو أول مشروع ترانزيت يربط العراق بدول الجوار والعالم الخارجي.


يتبع..

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