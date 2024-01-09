وزيرة الاتصالات تعلن افتتاح مشروع طريق الحضارات وإدخاله التشغيل التجاري

2024-01-09 12:06:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت وزيرة الاتصالات هيام الياسري، اليوم الثلاثاء، عن افتتاح مشروع طريق الحضارات وإدخاله التشغيل التجاري، مبينة أن هذا المشروع هو أول مشروع ترانزيت يربط العراق بدول الجوار والعالم الخارجي.يتبع..