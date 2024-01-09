القائد العام يحضر استعراض ذكرى الـ 102 لتأسيس الشرطة

2024-01-09 12:20:07 - المصدر: واع

بغداد – واع

حضر القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، الاستعراض العسكري بمناسبة الذكرى الـ 102 لتأسيس الشرطة العراقية.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، انه "برعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، أُقيم، صباح اليوم، استعراض عسكري في كلية الشرطة بوزارة الداخلية لمناسبة الذكرى الـ 102 لتأسيس الشرطة العراقية".

واضافت ان "وحدات وكراديس من المنتسبين الذين يمثلون مختلف تشكيلات وزارة الداخلية وأجهزتها وآلياتها استعرضت أمام القائد العام للقوات المسلحة، في مشهد عبر عن القدرات والإمكانيات الكبيرة التي يتمتع بها أبطال الشرطة وقوى الأمن الداخلي"، مبينا ان "الاستعراض تضمن إقامة عدد من الفعاليات التي جسدت قدرات وعمل تشكيلات الوزارة".

وذكر ان "الاستعراض شهد حضور عدد من الوزراء والقيادات الأمنية، ورؤساء النقابات والاتحادات، وممثلي البعثات الدبلوماسية العاملة في العراق".