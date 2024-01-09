2024-01-09 12:20:24 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت إدارة الجمارك الصينية، يوم الاثنين، ارتفاع الصادرات النفطية العراقية إلى المصافي الصينية المستقلة البالغة 32 مصفاة، خلال 11 شهرا ابتداء من يناير/ كانون الثاني إلى نوفمبر/ تشرين الثاني لسنة 2023.

وأظهرت الإدارة، في إحصائية لها اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، أن "صادرات العراق النفطية إلى المصافي الصينية المستقلة خلال 11 شهر من عام 2023 بلغت 10.269 أطنان مترية او ما يعادل (74.963 مليون برميل) بانخفاض 9.4% عن عام 2022 حيث بلغ 11.337 طنا مترياً أو ما يعادل (82.760 مليون برميل)".

وأوضحت أن "العراق احتل المرتبة الخامسة من بين الدول العشر الكبار المصدرة للنفط الى المصافي الصينية المستقلة خلال 11 شهرا من العام الماضي"، مبينة أن "العراق جاء بعد كل من ماليزيا بلغت 68.830 مليون طن، تليها روسيا في المركز الثاني 45.579 مليون طن، تليها السعودية في المركز الثالث حيث بلغت 23.173 مليون طن، تليها الإمارات في المركز الرابع بـ19.887 مليون طن".