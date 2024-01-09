التجارة تضع ضوابط جديدة لإصدار هويات الاستيراد وتحدد موعد العمل بها

2024-01-09 12:38:11 - المصدر: واع

بغداد - واع - آمنة السلاميأكدت وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، أن إجازات الاستيراد تم حصرها بـ(14) مادة فقط، وفيما أعلنت وضع ضوابط جديدة لإصدار هويات الاستيراد، حددت موعد العمل بها.وقال المتحدث باسم الوزارة محمد حنون، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "إجازات الاستيراد تم حصرها فقط بـ(14) مادة، بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 23110 لسنة 2023، علماً أن المواد مقترنة بموافقة الجهة القطاعية، أما بقية المواد فمسموح باستيرادها بدون إجازة، حيث تصدر إلكترونياً من خلال تقديم المستورد طلب الاستيراد عبر الحساب الإلكتروني الخاص بالمستورد بعد حصوله على هوية الاستيراد".وأضاف حنون، أن "جميع الفعاليات تقدم إلكترونياً، وتم وضع ضوابط جديدة لإصدار هوية الاستيراد وصادق عليها وزير التجارة، وسيتم العمل بها مطلع شهر آذار المقبل"، مبيناً أن "مدة الإجازة سنة واحدة، باستثناء ما يتم تحديده من قبل الجهة القطاعية".ولفت إلى أن "عملية تصدير جميع المواد والمنتجات المحلية متاحة".وبشأن إعادة تصدير السلع المستوردة، أكد حنون "السماح بإعادة تصدير السلع المستوردة، استناداً لقانون الموازنة الاتحادية الذي أقر لثلاث سنوات"، لافتاً الى أنه "تم تزويد معظم الجهات ذات العلاقة بالاستيراد والتصدير، بنوافذ إلكترونية عبر المنصة الإلكترونية لإصدار هويات وإجازات الاستيراد والتصدير".واختتم حنون حديثه بالقول: إن "الدعم المقدم للمصدرين على شكل نسب محددة من قيمة البضاعة المصدرة وبنسب 5% و 10% و 15% للمواد الخام، والنصف مصنعة والمصنعة على التوالي، بعد تقديم البيانات المطلوبة".