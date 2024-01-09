2024-01-09 12:52:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت ادارة نادي النجف الرياضي، يوم الثلاثاء، عن التعاقد مع لاعبين قادمين من نادي القوة الجوية وهما حمزة عدنان ومحمد زامل، ليعززان صفوف نادي النجف في الانتقالات الشتوية الجارية حاليا.

واكد الامين المالي لنادي النجف علي هاشم لوكالة شفق نيوز؛ إن "المحترف التونسي حازم المستوري أصبح متفرغاً وجاهزاً لتمثيل الغزلان بعد حل جميع متعلقاته ومنها وصول بطاقته الدولية وسيتم التعاقد معه رسميا خلال تواجده في العراق".

من جانب اخر اكدت ادارة نادي زاخو ان اليمني ناصر احمد محمدوه، انضم رسمياً لصفوف فريق زاخو قادما من المحرق البحريني.

يذكر ان الاتحاد العراقي لكرة القدم اعتبر حسب لوائحه الخاصة بالانتقالات المحترف اليمني، لاعب عراقي ولم تدخله في قائمة المحترفين.

وكان نادي نفط الوسط اعلن عن اولى صفقاته في الانتقالات الشتوية مع اللاعب اليمني أنيس المعاري قادما من نادي بهلاء العماني.