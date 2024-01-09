2024-01-09 12:58:01 - المصدر: واع

بغداد –واع- حسين عمارأكد رئيس الهيئة الإدارية لنادي النجف علي الغزالي، اليوم الثلاثاء، التوقيع رسمياً مع المدرب عبد الغني شهد لقيادة غزلان البادية في الموسم الحالي.وقال الغزالي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن"نادي النجف أكمل جميع الإجراءات المتعلقة بالكادر الفني الذي يقوده الكابتن عبد الغني شهد"، لافتاً الى أن " شهد سيتولى الإشراف على الفريق خلفاً للمستقيل المصري حمزة الجمل".وأضاف أن "إدارة النادي تعاقدت مع اللاعب حمزة عدنان قادماً من الميناء واللاعب محمد سامي من أمانة بغداد"، مشيراً الى أن "هناك صفقات جديدة لعدد من المحترفين في قادم الأيام".وأوضح الغزالي أن "الهيئة الإدارية سددت أكثر من 80% من ديون النادي السابقة"، مشدداً على "أن النادي عازم على تسوية جميع المستحقات المالية التي بذمته للاعبين والمدربين".