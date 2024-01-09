الحزبان الكورديان الرئيسيان يشرعان بأولى الخطوات لتشكيل الحكومة المحلية الجديدة في كركوك

2024-01-09 12:58:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ زار وفد من المقر الثاني للاتحاد الوطني الكوردستاني في محافظة كركوك، اليوم الثلاثاء، الفرع الثالث للحزب الديمقراطي الكوردستاني لمناقشة تشكيل الحكومة المحلية الجديدة للمحافظة بعد إعلان نتائج انتخابات مجالس المحافظة التي جرت في نهاية العام 2023.

وعقب اللقاء الذي جمع وفدي الحزبين صرح مسؤول الفرع الثالث للحزب الديمقراطي الكوردستاني محمد كمال للصحفيين قائلا: نعلن أننا سنعمل معًا من الآن فصاعدًا.

وأضاف أنه وفقا للقانون، ينبغي أن نعمل مع المكونات الأخرى، وان نتوصل الى اتفاق مشترك"، مؤكدا أن "منصب المحافظ الجديد لم يتم حسمه لغاية الآن".

بدوره قال مسؤول المقر الثاني للاتحاد الوطني روند ملا محمود في تصريحه للصحفيين: سنزور جميع الأحزاب الكوردية، ونريد أن نعمل معا في المناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم، ولا توجد أية مشاكل بيننا، وعلينا أولاً تنظيم بيتنا الكوردي، وبعدها لن نهمل أي طرف في الإشتراك بالحكومة المحلية".

وحول إمكانية حصول الكورد على منصب رئيس الحكومة المحلية في كركوك قال ملا محمود "إننا جميعا ننظر إلى هذه القضية بأمل كبير ونبذل جهودا جادة".