البرلمان العراقي يحدد السبت المقبل موعدا لعقد جلسة انتخاب رئيس جديد له

2024-01-09 13:06:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف رئيس كتلة "تصميم" النيابية عامر الفايز، يوم الثلاثاء، أن هيئة رئاسة مجلس النواب حددت السبت المقبل الموافق 13 من شهر كانون الثاني الجاري موعدا لعقد الجلسة الاولى لفصله التشريعي الجديد.

وقال الفايز في تصريح خاص لوكالة شفق نيوز، إن الفقرة الأولى للجلسة يوم السبت تتضمن انتخاب رئيس جديد للمجلس خلفاً للمقال من قبل المحكمة الاتحادية العليا محمد الحلبوسي.

وأضاف أن اجتماع رئاسة مجلس النواب مع رؤساء الكتل السياسية تأجل من مساء اليوم إلى السبت المقبل، مشيرا إلى أن الاجتماع سيعقد لغرض تحديد موعد انعقاد الجلسات الأخرى، ومناقشة وقراءة وإقرار القوانين في الفصل التشريعي الجديد.