النزاهة والقضاء يشددان على ضرورة استرداد المتهمين خارج البلاد

2024-01-09 13:28:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

بحث رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون ورئيس محكمة استئناف بابل القاضي مسلم متعب، اليوم الثلاثاء، موضوع التحقيق الإداري وضرورة زيادة الوعي القانوني لموظفي الدولة، فيما شدد الجانبان على ضرورة مكافحة الفساد واسترداد المتهمين والأموال المهربة خارج البلاد.

وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس محكمة استئناف بابل القاضي مسلم متعب، استقبل رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون".

وأضاف، أن "الجانبين شددا على ضرورة بذل الجهود في مجال مكافحة الفساد واسترداد المتهمين والأموال المهربة خارج البلاد".

وأشار إلى، أن "اللقاء بحث موضوع التحقيق الإداري وضرورة زيادة الوعي القانوني لموظفي الدولة، وتوفير الحماية القانونية لهم لاسيما مع ملاحظة عزوف بعض الموظفين عن ترؤس اللجان المشكلة لتنفيذ المشاريع خشية المساءلة القانونية".