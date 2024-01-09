كربلاء المقدسة تقيم احتفالية كبرى بذكرى تأسيس الشرطة الـ 102

2024-01-09 13:40:02 - المصدر: واع

كربلاء المقدسة - واع- عباس الرحيميأقامت قيادة شرطة محافظة كربلاء المقدسة، اليوم الثلاثاء، احتفالية كبرى بمناسبة الذكرى الثانية بعد المئة لتأسيس الشرطة العراقية، حيث شارك في الاحتفالية عدد من الشخصيات الشعبية والحكومية وكافة صنوف الشرطة العراقية في المحافظة.وقال قائد شرطة كربلاء المقدسة اللواء أحمد زويني لوكالة الأنباء العراقية (واع): إننا "نحتفل اليوم في هذه المناسبة بذكرى تأسيس الشرطة العراقية التي أصبحت جهازاً قوياً متمكناً من أداء واجباته في الميدان وفي ساحات القتال فهي تقاتل بيد وتحافظ على الأمن الداخلي للمحافظات بيد أخرى".وقدّم اللواء زويني التهاني للقائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني ووزير الداخلية عبد الأمير الشمري في عيد الشرطة العراقية، كما عاهد الشعب العراقي على أن تكون الشرطة العراقية العين الساهرة للحفاظ على أمن العراق وشعبه.