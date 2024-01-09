الثقافة: توجه حكومي لتوسيع أعمال مسح المواقع الأثرية في البلاد

2024-01-09 13:44:01 - المصدر: واع

بغداد - واع - كرار خليلأعلنت الهيئة العامة للآثار والتراث التابعة لوزارة الثقافة، اليوم الثلاثاء، عن حراك بشأن وضع خطة لمنع التجاوز على المواقع الأثرية، فيما كشفت عن اجتماع مع وزارة التخطيط لمناقشة زيادة مخصصات مسح المواقع الأثرية في المحافظات.وقال مدير التحريات الأثرية، حسين عليوي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "خطة الهيئة تتضمن القيام بأعمال التوثيق في المواقع الأثرية ببغداد والمحافظات"، مبيناً أن "المبالغ المخصصة من قبل وزارة التخطيط تكفي لإجراء أعمال المسح لـ5 محافظات فقط".وأشار عليوي إلى أن "اجتماعاً سيعقد مع وزارة التخطيط من أجل مناقشة مسألة زيادة التخصيصات المالية لضمان القيام بمسح أكبر عدد من المواقع بالمحافظات".وأضاف أن "لجان مفتشية الآثار متواجدة في المحافظات كافة، وتعمل على متابعة التجاوزات على المواقع الأثرية"، منوهاً بأن "اجتماعات مستمرة مع القيادات الأمنية في وزارتي الدفاع والداخلية وجهاز الأمن الوطني والعمليات المشتركة، بغية وضع خطة وتوصيات للحد من التجاوز على المواقع الأثرية في المحافظات".