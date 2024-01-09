2024-01-09 14:34:01 - المصدر: واع

بغداد – واع – فاطمة رحمةأعلن مستشار الهيئة العربية للمسرح، يوسف عايدابي، اليوم الثلاثاء، طباعة أكثر من 20 نصاً في النقد وكتابة المسرحية الجديدة في العراق خلال الدورة الـ 14 من مهرجان المسرح العربي، مؤكداً أن العراق في حساب المسرح العربي مهم وله ثقله الكبير.وقال عايدابي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الدورة الـ 14 من مهرجان المسرح العربي المقام حالياً في بغداد للمدة من 10 – 18 كانون الثاني الحالية ستكون استثنائية، كونها تقام على أرض العراق".وأوضح، أن "العراق في حساب المسرح العربي مهم، وحضوره مميز وله ثقله الكبير، إضافة إلى أنه يضم أسماء مهمة ومؤثرة".ومضى بالقول: "أنا من الذين يدعون إلى أن المسرح العربي والابتعاد عن المسرح بصيغته الأوروبية"، مبيناً أن "العراق ومصر لم يلتزما بالمسرح الأوروبي، وحاولا أن يجدا صيغة لمسرح شعبي قريب من الجماهير".وأضاف عايدابي: "الآن أصبح للمسرح مميزات وخصائص فريدة، كما أنه تحرر من الصيغة الأوروبية، وهو يحاول أن يزاحم الغرب الذي وجد صياغات مسرحية مأخوذة من الشرق".وتابع "لعل التجربة العراقية، ونحن بصدد إقامة مهرجان العراق فيها خصائص ومميزات لأشكال وروح عربية للمسرح"، مؤكداً أن "هذا المسرح هو ند للمسرح الأوروبي، وهناك تجارب لتحويل العروض وتكييفها بحيث أنها تقترب أصلاً من الصيغ والروح العربية".وذكر عايدابي ، أن "النقد العربي يمكن أن يأخذ بناصية التميز لأسماء عديدة في المسرح العربي، من بينها أسماء لامعة في العراق كنقاد، والدليل على ذلك أننا طبعنا في هذه الدورة أكثر من 20 نصاً في النقد وكتابة المسرحية الجديدة في العراق".