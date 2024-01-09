التربية تحافظ على سلامة اللغة العربية بمبادرة "أمة تقرأ".. تستهدف فئات عمرية محددة

2024-01-09 15:08:52 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -



حفاظا على سلامة اللغة العربية وإنعاشًا للقراءة تستعد وزارة التربية بالتعاون مع العتبة الحسينية المقدسة إطلاق مبادرة "امة تقرأ" للطلبة والتلاميذ من الفئات العمرية (١٠_١٨) عاما وذلك خلال لقاء وكيل الوزارة للشؤون العلمية شاكر نعمة عبد عون مع وفد العتبة الذي حضر اليوم الى مقر الوزارة برفقة مدير عام تربية كربلاء عباس عودة .



وأوضح المكتب الإعلامي في الوزارة ان المسابقة ستضم طلبة وتلاميذ المدارس في عموم العراق وجعلها نافذة لتبادل الخبرات وترسيخ مبادئ اللغة العربية وتحفيز القراءة بإستقطاب المشاركين بالاطلاع على الكتب العلمية الثرية بالمعلومات، مبينا ان الاجتماع تمخض عنه أولى بوادر الاعداد والمخاطبات الرسمية للانطلاق بعد تشكيل لجان مختصة بترشيح نخبة من الراغبين في المشاركة.

يتبع ...