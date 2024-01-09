مسرور بارزاني يدعو التحالف الدولي لمواصلة مهامه بمساعدة الجيش العراقي والبيشمركة في مكافحة الإرهاب

2024-01-09 15:24:22 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز: دعا رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الثلاثاء، إلى مواصلة تواصل قوات التحالف الدولي مهامها من أجل مساعدة الجيش العراقي وقوات البيشمركة في مكافحة الإرهاب.

وقال بارزاني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "استقبلنا اليوم، القائد العام لقوات التحالف في العراق وسوريا الجنرال جويل فاول، والوفد المرافق له.

وأضاف بارزاني، أنه "في الاجتماع، الذي حضره القنصل العام الأمريكي لدى الإقليم مارك سترو، تبادلنا وجهات النظر بشأن آخر المستجدات والتطورات في إقليم كوردستان والعراق وسوريا".

وببيّن أن "المحور الرئيسي للاجتماع، تضمن التأكيد على أهمية حماية الأمن والاستقرار في العراق وإقليم كوردستان، والتشديد على ضرورة أن تواصل قوات التحالف الدولي مهامها من أجل مساعدة الجيش العراقي وقوات البيشمركة في مكافحة الإرهاب، وضمان الأمن والاستقرار".

وتابع: "كما تناولنا في الاجتماع أهمية المضي قدماً في دعم الإصلاحات الخاصة بمفاصل وزارة البيشمركة، وتسريع خطوات توحيد قواتها تحت مظلة الوزارة".