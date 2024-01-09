محافظ النجف الأشرف يوجه دعوة للمتعينين بصفة عقد مؤقت

2024-01-09 15:38:00 - المصدر: واع

النجف الأشرف – واع

وجه محافظ النجف الأشرف ماجد الوائلي، اليوم الثلاثاء، دعوة للمتعينين بصفة عقد مؤقت.

وجاء في كتاب لمعاون المحافظ للشؤون الإدارية أحمد علي نعمة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، انه "بحسب توجيهات محافظ النجف الاشرف ماجد الوائلي، فعلى المتعينين بصفة عقد مؤقت، مراجعة مكتب مستشار المحافظ لشؤون التربية في ديوان المحافظة إعتباراً من يوم الأربعاء لإكمال إجراءات التعاقد معهم ضمن الدرجات الوظيفية (6727)".